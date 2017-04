BOBBY BLOTZER'S RATT und Gitarrist Nicholas Baum gehen getrennte Wege

Bobby Blotzer's RATT haben sich von ihrem Gitarristen Nicholas "Blaze" Baum getrennt, der sich in Zukunft anderen musikalischen Herausforderungen widmen will.

In einem Statement heißt es dazu:"Auch wenn wir schockiert und traurig über die Ereignisse sind, die zu dieser Trennung geführt haben, vor allem weil der Zeitpunkt für uns sehr schwierig ist - wir haben nur zwei Tage, um einen Ersatz zu finden - können wir ihn und seine Entscheidung verstehen und wünschen ihm das Beste für seine Zukunft in der Country-Musik."Am Donnerstag soll die Band auf dem Buffalo Chip Festival vor 35.000 Fans und anschließend auf dem Rockin' The Rivers in Montana spielen. Blotzer zeigt sich entschlossen: "Wir werden wieder auf das Pferd steigen, die Zügel in die Hand nehmen, uns aufrichten und diese Festivals spielen."