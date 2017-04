ROCK HARD FESTIVAL 2017: Die nächsten Bands fürs Billing sind bestätigt

Das diesjährige ROCK HARD FESTIVAL ist gerade erst seit gut zwei Monaten Geschichte, trotzdem arbeiten die Veranstalter bereits fleißig am Lineup für das kommende Jahr.

Bereits bestätigt für die Metal-Sause im Gelsenkirchener Amphitheater, die vom 2. bis zum 4. Juni stattfinden wird, waren bisher SECRETS OF THE MOON, CANDLEMASS und D-A-D.Heute wurde nun ein weiteres Bandpaket angekündigt, das aus folgenden Acts besteht:BEHEMOTHSKYCLADROSS THE BOSSMANTARWer bis zum 7. Oktober sein Ticket fürs Rock Hard Festival ordert, kann außerdem noch eine Frühbucher-Prämie abgreifen.