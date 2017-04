70.000 TONS OF METAL: Der reguläre Vorverkauf beginnt in Kürze

Für die bereits siebte Auflage der Metal-Cruise 70000 TONS OF METAL startet am 16.08.2016 der reguläre Vorverkauf für all diejenigen, die noch nicht mit dabei waren.

Wer bereits schon an Bord war, der kann mit Hilfe eines Codes seine Kabine bereits sichern. Da diese Möglichkeit rege genutzt wird, sind viele Kabinen bereits belegt. Wer also das erste Mal mit will, der sollte sich zum Termin sputen.Die Cruise startet am 02.02.2017 in Fort Lauderdale und legt in Labadee (Haiti) einen Stop ein. Am 06.02.2017 kommt das Schiff wieder an.Hier nocheinmal das Recap-Video vom diesjährigen Event:Insgesamt werden auch 2017 wieder 60 Bands dabei sein.Folgende 32 Bands sind bereits bestätigt:AMARANTHEAMORPHISANNIHILATORANTHRAXARCH ENEMYCRUACHANDEATH ANGELDEVILDRIVERDRACONIANDYING FETUSEQUILIBRIUMGRAVE DIGGERHAGGARDKALMAHKAMELOTMOONSORROWNILEOMNIUM GATHERUMORDAN OGANORPHANED LANDPOWERGLOVEREVOCATIONSALTATIO MORTISSERENITYSTAM1NASTUCK MOJOSUFFOCATIONTESTAMENTTHERIONULI JON ROTHUNLEASHEDXANDRIA