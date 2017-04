VOIVOD werden am 28. Oktober eine Split-EP zusammen mit den Death Metal-Urgesteinen ENTOMBED A.D. auf ihre Fans loslassen.

Selbige wird ihren Song "Fall", der sich bereits auf "Post Society" befand, beinhalten. In der Vergangenheit hatten VOIVOD bereits Splits mit Bands wie NAPALM DEATH und AT THE GATES veröffentlicht. Für 2017 hat die Band ein volles Album versprochen.