Die britische Indie-Band BLACK FOXXES veröffentlicht nächste Woche ihr Debütalbum: "I'm Not Well" erscheint am 19. August. Die Presse zieht schon jetzt große Namen als Vergleich heran.



So wird die Band bereits mit NIRVANA und JIMMY EAT WORLD verglichen. Und der Sänger Mark Holly sagt:“I want to push music back into the public eye…good, honest music, instead of generic crap.”Inhaltlich geht es auf "I'm Not Well", passend zum Titel, um Krankheiten und Angstzustände.