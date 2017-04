BONFIRE: Alexx Stahl wird Nachfolger von David Reece

BONFIRE haben mal wieder einen Besetzungswechsel zu vermelden: Statt des ursprünglich angekündigten Sängers Michael Bormann wird als Nachfolger von David Reece nun Alexx Stahl als festes Bandmitglied bei den Hardrockern einsteigen.

Stahl war zunächst als "Übergangssänger" eingesprungen, da Bormann erst im Oktober bei der Band hätte einsteigen können. Nun aber geben BONFIRE bekannt:"Alexx Stahl hat diese Zeit und Konzerte nutzen können, um sich in die Herzen der Fans und der Band-Member zu singen. Dass er ein klasse Musiker ist, wusste BONFIRE, aber dass es dann auch so menschlich, freundschaftlich funktionieren würde und dazu noch so viel Spaß machen würde, mit ihm zu arbeiten, aufzutreten und zu reisen, das war dann doch schon eine wohltuende Überraschung. Deshalb haben sich die Musiker rund um Bandgründer Hans Ziller dazu entschieden, Alexx als neuen BONFIRE-Sänger dauerhaft zu verpflichten. Wir bedanken uns ausdrücklich bei Michael Bormann - der sicherlich ein absoluter Ausnahmesänger ist und dies seit Jahren bewiesen hat, in unterschiedlichsten Projekten - für seine Bereitschaft, bei BONFIRE einzusteigen, und auch für sein Verständnis unserer finalen Entscheidung, und wünschen ihm auf seinem weiteren musikalischen Weg nur das Allerbeste. Und das meinen wir alle ehrlich!!!"Im Frühling 2017 soll das neue Album der Combo erscheinen, auf dem ihr euch von Alexx Stahls Fähigkeiten überzeugen könnt.