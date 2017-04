BLACK SABBATH: Behandlung der Krebserkrankung zeigt bei Tony Iommi gute Erfolge

BLACK SABBATH-Gitarrist Tony Iommi hat bekannt gegeben, das sich sein Gesundheitszustandes nach seiner Krebserkrankung erheblich verbessert hat.

Der "Birmingham Mail" verrät Iommi: "Ich bin gleich nach dem Ende unserer Europatour zurück ins Krankenhaus gegangen und kann nun die gute Neuigkeit verkünden, dass zurzeit alles gut aussieht. Ich befinde mich gerade in Remission und hoffe, dass es anhält."Im Video, das ihr unter diesem Link sehen könnt, überreicht Iommi gerade die Macmillan Quality Care Plakette an das Spire Parkway Krankenhaus in England. "Alle Mitarbeiter sind sehr freundlich und hilfsbereit. Du kannst dich immer an sie wenden, mit deinen Sorgen wegen der Behandlung oder ganz allgemein, was manchmal genau das ist, was du brauchst. Ich kann ihnen gar nicht genug für das danken, was sie für mich und andere wie mich getan haben"(Quelle: RockHard.de / blabbermouth.net)