PAIN stellen Video zum brandneuen Song "Call Me" online

PAIN präsentieren euch das Video zu ihrem brandneuen Song „Call Me“, bei dem SABATON-Frontmann Joakim Broden mitwirkt.

Die Combo um Peter Tägtgren veröffentlicht am 9. September via Nuclear Blast ihre Platte "Coming Home". Der Songwriting-Prozess für den "You Only Live Twice"-Nachfolger war nicht immer einfach, wie Tägtgren beschreibt:"Manchmal raufst du dir die Haare und liegst die ganze Nacht wach, weil du diesen oder jenen Refrain nicht richtig hinbekommst, oder weil du nicht weißt, wie du einen bestimmten Song beenden sollst. So ist das immer bei mir: Wenn ich mich erst einmal hineingestürzt habe, ist kein Ende in Sicht. Das ist ein selbstzerstörerischer Mechanismus. Aber ich will entweder Perfektion - oder ich will es überhaupt nicht."