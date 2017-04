HAMMERFALL haben bekannt gegeben, dass ihr nächstes Album den Titel "Built To Last" tragen wird und am 4. November über ihre neue Label-Heimat Napalm Records erscheinen wird. Artwork und Tracklist der kommenden Platte gibt es jetzt schon:

01. Bring It!02. Hammer High03. The Sacred Vow04. Dethrone And Defy05. Twilight Princess06. Stormbreaker07. Built To Last08. The Star Of Home09. New Breed10. Second To None