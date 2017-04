OZZY OSBOURNE: Ex-Bassist Bob Daisley klagt vermeintlich nicht gezahlte Tantiemen ein

Ex-OZZY OSBOURNE-Bassist Bob Daisley verklagt seinen ehemaligen Bandchef, Sänger Ozzy Osbourne, und dessen Firma Blizzard Music Limited, wegen nicht bezahlten Tantiemen in Höhe von zwei Millionen US-Dollar.

Der Streit dreht sich vor allem um die Lizenzen zu dem 1980er Song "Crazy Train". Bei diesem hatte Daisley genau wie Gitarrist Randy Rhoads Anteile am Songwriting. Schon in seiner 2013 veröffentlichten Biographie "For Facts Sake" beschrieb der Bassist den Streit ums Geld mit den Osbournes.