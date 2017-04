POWERWOLF entern mit dem Package "The Metal Mass-Live" die Charts

POWERWOLF entern die deutschen Albumcharts auf Platz #4 mit ihrem aktuellen Live-Package "The Metal Mass Live". Doch damit nicht genug, in den DVD-Charts belegt der Fünfer sogar die Pole-Position!

Der Erfolg ist für die Jungs nicht selbstverständlich, weswegen sich die Band auch mit folgendem Statement persönlich an ihre Fans richtet:“THE METAL MASS LIVE ist auf einen unglaublichen PLATZ 4 in die OFFIZIELLEN DEUTSCHEN ALBUM und PLATZ 1 der DVD CHARTS eingestiegen! Wir sind überwältigt von diesem großartgen Erfolg, wir hätten es niemals erwartet, mit einem Live-Release so hoch zu charten! Danke an euch alle - lasst uns diesen Triumph zusammen auf den kommenden Metalmessen feiern!”Wem das Konzerterlebnis auf der Couch aber nicht reicht, der kann die Truppe auch bei folgenden Gelegenheiten auf der Bühne erleben:13.08.2016 ES - Villena / Leyendas Del Rock23.09.2016 CH – Chur / Palazzo24.09.2016 IT - Milano / Spazio Rock Festival14.10.2016 DK – Copenhagen / Pumpehuset15.10.2016 SE – Stockholm / Klubben16.10.2016 SE – Gothenburg / Sticky Fingers18.10.2016 FI – Tampere / Klubi19.10.2016 FI – Helsinki / Nosturi21.10.2016 SE – Örebro / Frimis22.10.2016 DK – Aarhus / Voxhall14.11.2016 AT – Wien / Gasometermit EPICA:16.01.2017 CH - Geneve / Salle des Fetes de Thonex17.01.2017 CH - Zurich / Volkshaus21.01.2017 AT - Vienna / Gasometer24.01.2017 PL - Warsaw / Progresja22.01.2017 HU– Budapest / Barba Negra28.01.2017 CZ - Prague / Forum Karlin03.02.2017 UK - London / Shepherds Bush Empire04.02.2017 FR - Paris / Zenith