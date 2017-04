MICHAEL SWEET präsentiert das Lyric-Video zum Track "Golden Age"

STRYPER-Sänger Michael Sweet stellt das neue Lyric-Video zum Song „Golden Age“ online. Der Track befindet sich auf dem kommenden Solo-Album "One Sided War", das Sweet am 26. August in Umlauf bringt.

Unterstützt wird der Sänger musikalisch von Gitarrist Joel Hoekstra(WHITESNAKE), EVENASCENCE-Schlagzeuger Will Hunt und Basser John O'Boyle sowie Gitarrist Ethan Brosh.01. Bizarre02. One Sided War03. Can't Take This Life04. Radio05. Golden Age06. Only You07. I Am08. Who Am I09. You Make Me Wanna10. Comfort Zone11. One Way Up12. Can't Take This Life (Bonustrack; feat. Moriah Formica)