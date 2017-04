SODOM posten das Lyric-Video zum Song "Caligula"

SODOM präsentieren als Vorgeschmack auf ihre neue Scheibe "Decision Day" schon mal das Lyric-Video zum Track „Caligula“.

Über den Track lässt Frontmann Tom Angelripper verlauten: "'Caligula' ist einer meiner Lieblingssongs auf "Decision Day". Er handelt vom berüchtigtsten und unbarmherzigsten Tyrannen, der je das Römische Imperium regiert hat. Eines seiner berühmtesten Zitate lautet: 'Sie können mich ruhig hassen, so lange sie mich fürchten.'""Decision Day" erscheint am 26. August via SPV/Steamhammer.