SABATON stellen Lyric-Video zum Titel "Shiroyama" ins Netz

SABATON hauen einen weiteren Song von ihrer nächsten Platte "The Last Stand" raus und präsentieren den Lyric-Clip zu „Shiroyama“.

Der Track handelt vom letzten Gefecht der legendären Samurai, der Schlacht von Shiroyama 1877: "Unter der Führung von Saigo Takamori waren gegen Ende des Aufstands nur noch 500 Samuraikrieger übrig als es zum letzten Kampf am Hügel Shiroyama kam. Nach dieser Schlacht waren nur noch 40 Samurai am Leben. Diese zogen ihre Schwerter und stürzten den Feinden entgegen den Berg hinab bis der letzte Mann gefallen war.""The Last Stand" erscheint am 19. August via Nuclear Blast.