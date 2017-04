SONATA ARCTICA posten Lyric-Video zum Track "Closer To An Animal"

SONATA ARCTICA haben mit "Closer To An Animal" einen Song von ihrem kommenden Album "The Ninth Hour" vorgestellt. Die Platte selbst wird am 7. Oktober über ihre langjährige Label-Heimat Nuclear Blast in die Läden kommen.

01. Closer To An Animal02. Life03. Fairytale04. We Are What We Are05. Till Death's Done Us Apart06. Among The Shooting Stars07. Rise A Night08. Fly, Navigate, Communicate09. Candle Lawns10. White Pearl, Black Oceans Part II – By The Grace Of The Ocean11. On The Faultline [Closure To An Animal]