TEMPLE OF THE DOG - Kommt ein neues, zweites Album?

25 Jahre nach Veröffentlichung ihres ersten und einzigen Albums gehen Temple Of The Dog im November erstmals auf Tour – wir berichteten . In einem Interview mit dem Rolling Stone haben Sänger Chris Cornell und Gitarrist Mike McCready nun angedeutet, dass auf die fünf Shows in den USA weitere Konzerte in Europa folgen könnten. Und auch ein zweites Album ist nicht ausgeschlossen:

"Wenn die Shows gut laufen, wird es sicher noch mehr Konzerte geben. Einer der Gründe, warum wir nicht mehr Shows gebucht haben, war, dass wir erst einmal schauen wollten, wie es so läuft. Ich hoffe, dass wir auch nach Europa kommen können, aber das hängt davon ab, wie viel Spaß wir bei den Konzerten haben und ob alle dabei bleiben."Konkrete Pläne für ein zweites Album gebe es bislang allerdings nicht: "Wir müssen uns mit den neuen Songs wirklich gut fühlen. Ich will nicht soweit gehen und sagen, die Songs müssen dem ersten Album gerecht werden, aber sie sollten davon nicht allzu weit entfernt sein. Das gleiche Problem hatten wir auch mit Soundgarden. Ich bin heiß darauf, neue Songs zu schreiben, so lange sie nicht beeinträchtigen, was davor war. Für Temple Of The Dog gilt das gleiche."Quelle: Rolling Stone