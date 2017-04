BON JOVI - Neues Album und neue Single

Die ehemaligen Glam-Rock-Könige BON JOVI veröffentlichen am 21. Oktober diesen Jahres ihr mit Spannung erwartetes neues Studioalbum "This House Is Not For Sale". Die Scheibe wird das erste Album ohne Gründungsmitglied Richie Sambora werden, der die Band vor inzwischen drei Jahren verlassen hatte, um sich mehr auf seine Solo-Karriere zu konzentrieren.

Das Video zur ersten Single "This House Is Not For Sale" könnt ihr euch hier anschauen. Erst einmal wirkt der Track recht vielversprechend, knüpft er doch zumindestens wieder am Radio-Rock von Alben wie "Crush" und "Have A Nice Day" an.