SLAYER: Möglicher "Repentless"-Nachfolger nicht vor 2018

SLAYER-Gitarrist Kerry King hat in einem Interview erklärt, dass vor 2018 wahrscheinlich keine neue SLAYER-Platte auf den Markt kommen wird. Das gesamte Interview könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Geführt wurde es mit King auf dem Bloodstock Open Air Festival in England. King antwortet auf die Frage nach dem "Repentless"-Nachfolger: "Wir haben viel Material für "Repentless" aufgenommen. So viel, dass wir eine zweite Platte daraus machen könnten. Auch in meiner Freizeit nehme ich Ideen auf, wenn mir welche kommen. Wir könnten Ende nächsten Jahres mit etwas Neuem anfangen, aber ehrlich gesagt sind wir total viel unterwegs und auf Tour. Ich denke, wir schaffen es nicht vor 2018 ins Studio."Die Nordamerika-Tour von SLAYER zusammen mit ANTHRAX und DEATH ANGEL startet am 9. September.