IRON MAIDEN: Bruce Dickinson ist jetzt auch Inhaber einer Airline

IRON MAIDEN-Frontmann Bruce Dickinson, seines Zeichens passionierter Pilot, ist nun auch Inhaber der afrikanischen Fluggesellschaft Air Djibouti.

Die genannte Fluglinie wurde bereits 1963 gegründet, ging aber 2002 pleite. Anno 215 wurde sie wiederbelebt, ist wie zuvor in Staatsbesitz, wird allerdings von dem britischen Unternehmen Cardiff Aviation, das von Dickinson gegründet wurde, betrieben.Vor einem Jahr wurde zunächst der Frachtbetrieb gestartet, künftig soll Air Djibouti regelmäßig Passagiere in afrikanische Staaten und auf die arabische Halbinsel bringen, Flüge nach Europa und Asien sind ab dem nächsten Jahr geplant.Der Passagierjungfernflug wurde von IRON MAIDEN-Sänger Bruce Dickinson höchstselbst durchgeführt, der eine Boeing 737 nach Dschibuti am Horn von Afrika steuerte, wo am Flughafen bereits Dschibutis Staatschef Ismael Omar Guelleh auf ihn wartete.