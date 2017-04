Ex-UFO und WASTED Bassist Pete Way erleidet Herzinfarkt

Ex-UFO- und WAYSTED-Bassist Pete Way hat einen Herzinfarkt erlitten. Gerade befindet er sich im Krankenhaus und wird von Kardiologen untersucht.

In einem Statement seiner Frau Jenny Way heißt es: "Mein Ehemann Pete ist nach einer Geschäftsreise nach Deutschland zusammengebrochen. Er kämpft aber, so wie er es immer tut. Bitte denkt an - und betet für ihn."Erst 2014 hatte Pete Way seinen Prostata-Krebs besiegt. Sein Soloalbum "Walking On The Edge" wird voraussichtlich noch dieses Jahr erscheinen. Get well soon, Pete!