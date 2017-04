BOBBY BLOTZER'S RATT: Rundum-Erneuerung des Line Up

BOBBY BLOTZER'S RATT haben den Ausstieg mehrerer alter Bandmitglieder und gleichzeitig den Einstieg der „Neuen“ bekannt gegeben.

Frisch an Bord ist Mitch Perry (ex-STEELER, ex-LITA FORD) an der Leadgitarre, sowie Brad Lang (Y&T) am Bass. Außerdem wurden die Ehemaligen Bandmitglieder Nicholas "Blaze" Baum und Robbie Crane durch Ex-L.A. GUNS und ANGELS IN VEIN-GitarristenStacey Blades und Basser Todd Kerns(SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS) ersetzt.Blades und Kerns spielten ihr Debüt mit der Band am Donnerstag den 11. August in South Dakota. Das Videomaterial dazu könnt ihr euch unter diesem Link ansehen. Frontmann Bobby Blotzer hatte schon zu Beginn des Monats Ärger innerhalb der Band angedeutet. In einem aktuellen Statement sagt er: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam zu performen, diese Leute sind alle alte Weggefährten und Freunde."