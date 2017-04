ROCKHARZ 2017: Die nächsten Bands sind bestätigt

Beim ROCKHARZ ist man fleißig dabei, das Billing für die 2017er-Auflage zusammenzustellen. Nachdem bereits mit ARCH ENEY, DEATH ANGEL, IN EXTREMO und MONO INC. erste Hochkaräter bekannt gegeben wurden, gibt es nun dreifachen Nachschlag.

Neben den Heavy-Metal-Legenden ICED EARTH werden die Dark-Metal-Durchstarter LORD OF THE LOST und mit DESERTED FEAR eine der größten deutschen Death-Metal-Hoffnungen Ballenstedt erobern.Das ROCKHARZ Open Air 2017 findet vom 05. - 08. Juli 2017 in Ballenstedt statt.