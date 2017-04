Die letzten Shows der TWISTED SISTER-Abschiedstournee sind noch nicht gespielt, da kündigt Frontmann DEE SNIDER mit "We Are The Ones" schon ein Solo-Album an.







Die Platte wird neben etlichem neuen Material auch eine Akustik-Version des TWISTED SISTER-Evergreens "We're Not Gonna Take It" beinhalten und am 23. September via earMusic in den Handel kommen.



