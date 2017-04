LEAVES' EYES: Erste Single mit Elina Siirala

Bereits während des Festivalsommers konnten sich viele Fans bereits einen ersten Eindruck von Elina Siirala machen, eben jener neuen Dame am Mikrofon der Symphonic-Metaller LEAVES' EYES. Nun folgt mit der EP "Fires In The North" auch eine erste Studioaufnahme, die erst Anfang des Jahres den Posten von Liv Krisitine übernommen hatte.





Details zum Cover und der Tracklist sind bisher noch nicht bekannt, allerdings steht bereits fest, dass die EP ab dem 7. Oktober in den Läden stehen wird.