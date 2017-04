NINE INCH NAILS: Ex-Keyboarder James Woolley ist verstorben

Der früherer NINE INCH NAILS Keyboarder James Woolley ist am vergangenen Wochenende aus unbekannten Gründen gestorben.

Woolley hatte von 1991 bis 1994 bei NIN gespielt und ist unter anderem im Konzertflm "Closure" zu sehen. Kat Van Buren, die Ex-Frau des Musikers, teilt bei Facebook die traurigen Nachrichten mit:"Auch wenn unsere Ehe endete, stand James seinen Kindern immer nah. Er liebte es, Vater zu sein. Er gab sein fantastisches musikalisches und künstlerisches Talent an alle drei Kinder weiter. James ist am Wochenende von uns gegangen. Ich wollte das unsere Freunde wissen lassen, damit ihr Brendan, Mary und Anne, die Woolley-Familie und all seine Lieben in eure Gebete einschließt. Gern könnt ihr Fotos und Erinnerungen an James Woolley auf seiner Facebook-Seite teilen. Ruhe in Frieden, James Joseph Woolley. 1966-2016. Wir werden dich vermissen."