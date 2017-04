METALLICA posten Trailer zur Spotify-Dokumentation "Landmark – Metallica: The Early Years"

METALLICA haben einen Videotrailer zu ihrer vierteiligen Spotify-Dokumentation "Landmark – Metallica: The Early Years" ins Netz gestellt.

Die Dokumentation feiert ihre Premiere am 18. August bei Spotify. Die Reihe ist in die einzelnen Kapitel: „Metal Militia“, „Metal Up Your Ass“, „Sophistication And Brutality“ und „Armageddon's Here“ unterteilt. Allen Kapiteln werden exklusive Interviews und Trailer mitHetfield, Hammett und Ulrich hinzugefügt. In Kapitel eins geht es unter anderem um die erste Begegnung zwischen Hetflield und Ulrich.