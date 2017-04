FAITH NO MORE: Zum Re-Release von "We Care A Lot" zusammen mit Chuck Mosley auf der Bühne

FAITH NO MORE wiedervereinigen sich mit ihrem ehemaligen Sänger Chuck Mosley für zwei US-Konzerte am 18. und 20. August.

Dieses besondere Ereignis findet aufgrund der Wiederveröffentlichung des Albums "We Care A Lot" aus dem Jahr 1985 statt, auf dem Mosley den Gesang beisteuerte. Die neu gemasterte Platte erscheint am 19. August via Bill Gould's Koolarrow Records.Gould äußert sich in einem Statement so dazu:"Dieses Album hat als Demo angefangen, bevor wir überhaupt eine Plattenfirma hatten. Es gibt mehrere Gründe, warum wir uns für das Re-Release entschieden haben. Erstens ist es über zwanzig Jahre her, seit es kommerziell erhältlich war. Zweitens haben wir meinen Keller aufgeräumt und dabei die Original-Bänder gefunden, was danach schreit, es noch mal in die Welt hinaus zu schicken. Außerdem ist es wie damals, wir entscheiden und machen alles selbst."01. We Care A Lot02. The Jungle03. Mark Bowen04. Jim05. Why Do You Bother06. Greed07. Pills for Breakfast08. As The Worm Turns09. Arabian Disco10. New Beginnings11. We Care A Lot – 2016 Mix12. Pills for Breakfast – 2016 Mix13. As The Worm Turns – 2016 Mix14. Greed – Original Demo15. Mark Bowen – Original Demo16. Arabian Disco – Original Demo17. Intro – Original Demo18. The Jungle – I-Beam, SF, 198619. New Beginnings – I-Beam, SF, 1986