HAVOK: Vom Megadeth-Management aus der laufenden Tour gekickt

HAVOK, die bisher zusammen mit MEGADETH auf Tour waren, werden aufgrund von vertraglichen Unstimmigkeiten keine weiteren Konzerte im Vorprogramm der Thrash-Veteranen mehr spielen.

Die Band kommentiert:"Es tut uns sehr leid, dass wir alle Metalfans darüber informieren müssen, dass wir nicht auf der kommenden Tour mit MEGADETH, AMON AMARTH, SUICIDAL TENDENCIES und METAL CHURCH dabei sein werden. Wir werden auch nicht wie ursprünglich geplant im August und Anfang September nach Mexiko kommen.Wir haben uns wirklich auf diese Konzerte gefreut, aber leider hat Mr. Mustaine beschlossen, uns aus dem Line-Up zu entfernen. Die Gründe für unser Fernbleiben stehen in direktem Zusammenhang mit einem Vetrag, auf den Mustain Management bestanden hat - und diese Vertragsverhandlungen sind schief gegangen. Wir dürfen Euch sagen, dass uns ein in jeder Hinsicht inakzeptabler Management-Vertrag von Mustaine Management angeboten wurde und wir abgelehnt haben.Während wir zusammen mit unserem Anwalt die Vertragsbedingungen ausgehandelt haben, haben Mustaine Management damit gedroht, uns aus der Tour mit MEGADETH zu werfen, Mustain Management haben es wiederholt nicht geschafft, unsere Emails oder Anrufe zu beantworten und irgendwann haben sie uns [über ihren Anwalt] mitteilen lassen, dass Mustain Management nicht länger mit HAVOK arbeiten werden. Wir geben diese Informationen nur frei, um unseren Fans ein wahrheitsgemäßes Bild dessen zu vermitteln, was sich zugetragen hat.Auf Geheiß unseres Anwalts können wir zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen preisgeben, aber ungeachtet all dessen möchten wir Mustaine Management für die Möglichkeiten, die sie uns durch die Arbeit mit uns eröffnet haben, danken Wir möchten uns auch bei allen Fans, die uns im Herbst nicht sehen können, entschuldigen - wir werden Euch alle schmerzlich vermissen. In Kürze werden neue Tourdaten bekannt gegeben und wir freuen uns sehr darauf, wieder auf Tour zu gehen und die besten Fans der Welt zu treffen!"