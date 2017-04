FAIR WARNING: Alle Infos zum kommenden Album "Pimp Your Past"

FAIR WARNING werden im Herbst ein neues Album mit dem Titel "Pimp Your Past" veröffentlichen.

Selbiges wird Neuaufnahmen der wichtigsten Songs der ersten drei FAIR WARNING-Alben "Fair Warning", "Rainmaker" und "Go!" enthalten und am 28. Oktober via SPV / Steamhammer erscheinen:01. Longing For Love02 One Step Closer03. Out On The Run04. When Love Fails05. Long Gone06. Burning Heart07. Picture Of Love08. Angels Of Heaven09. Rain Song10. Save Me11. Don´t Give Up