THE USED: Neuveröffentlichung ihrer ersten beiden Alben auf Vinyl

THE USED werden ihre ersten beiden Alben "The Used" und "In Love And Death" Ende August neu auf Vinyl veröffentlichen. Die Neuauflagen der beiden Alben erscheinen am 26. August und sind jeweils auf 1.500 Stück weltweit limitiert.





"The Used" und "In Love & Death" können bereits jetzt auf der Webseite der Band vorbestellt werden. Momentan touren THE USED anlässlich ihres 15jährigen Bühnenjubiläums durch die USA und spielen dabei die 2 Alben in voller Länge. Ende vergangenes Jahr hat sich die Emo-Truppe im Übrigen von ihrem langjährigen Gitarristen Quinn Allman getrennt.