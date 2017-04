PRETTY MAIDS: Alle Details zum kommenden Album "Kingmaker"

PRETTY MAIDS werden ihr nächstes Album "Kingmaker" am 4. November via Frontiers Music veröffentlichen, und haben dazu jetzt die Tracklist und das Coverartwork präsentiert.

Die Band kommentiert: "Endlich haben wir ein Veröffentlichungsdatum für unser neues Album "Kingmaker", es ist der 4. November 2016. Wir freuen uns außerdem, das Cover-Artwork und die Titel alles Songs enthüllen zu können."Die letzte Platte der dänischen Hardrocker, "Louder Than Ever", erschien 2014 und enthielt neben neuen auch einige wiederaufgelegte Songs aus den Jahren 1995 bis 2006.01. When God Took A Day Off02. Kingmaker03. Face The World04. Humanize Me05. Last Beauty On Earth06. Bull's Eye07. King Of The Right Here And Now08. Heavens Little Devil09. Civilized Monsters10. Sickening11. Was That What You Wanted