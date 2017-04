EVERGREY posten mit "The Paradox Of The Flame" weiteres Video vom kommenden Album

EVERGREY haben mit "The Paradox Of The Flame" einen neuen Videoclip produziert.

Der zugehörige Song wird sich auf ihrem nächsten Album befinden, das den Titel "The Storm Within" tragen wird und am 9. September via AFM Records in die Läden kommen soll.01. Distance02. Passing Trough03. Someday04. Astray05. The Impossible06. My Allied Ocean07. In Orbit [Feat. Floor Jansen]08. The Lonely Monarch09. The Paradox Of The Flame10. Disconnect11. The Storm Within