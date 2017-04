HARTMANN geben Albumdetails zu "Shadows & Silhouettes" bekannt

HARTMANN, die Band Gitarrist und Sänger Oliver Hartmann (u.a. auch AVANTASIA), veröffentlicht am 30. September das neues Album "Shadows & Silhouettes" via Pride & Joy Music. Passend dazu wurden jetzt die Tracklist und das Coverartwork präsentiert.

01. Irresistible02. Glow03. High On You04. When Your Mama Was a Hippie05. Jaded Heart06. Amazing07. Still the Same08. I Would Murder for You09. The Letting Go10. To Good to be True11. Shadow in My Eyes12. Last Goodbye