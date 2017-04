PINK FLOYD: Vinyl-Neuveröffentlichungen gehen am 23.09.2016 weiter

Mit den Alben "Atom Heart Mother", "Meddle" und "Obscured By Clouds" werden PINK FLOYD am 23.09.2016 ihre Wiederveröffentlichungsreihe aller Studioalben auf Vinyl über das bandeigene Label Pink Floyd Records fortführen. Die ersten vier Alben "The Piper At The Gates Of Dawn", "A Saucerful Of Secrets", "More" und "Ummagumma" sind bereits erhältlich; unser Review-Special, das laufend fortgeführt wird, findet ihr hier