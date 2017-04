ABSTÜRZENDE BRIEFTAUBEN: Neues Album und Tour

Die spaßigen Punks ABSTÜRZENDE BRIEFTAUBEN bringen ein neues Album raus. Die Daten für eine ausgiebige Tour stehen ebenfalls fest.



"Doofgesagte leben länger"mit 16 neuen Songs erscheint am 23. September. Neben der regulären CD-Version kommt das Album auch auf Vinyl und als spezielle Fanbox auf den Markt.Hier kann man ABSTÜRZENDE BRIEFTAUBEN live sehen:23.09.16 Magdeburg // Factory*24.09.16 Erfurt // Studentenzentrum Engelsburg*27.09.16 Dresden // Chemiefabrik*28.09.16 Wien (AT) // ((szene)) Wien*29.09.16 Augsburg // Kantine*30.09.16 Braunschweig // B58*05.10.16 Trier // Juz Exzellenzhaus*06.10.16 Koblenz // Circus Maximus*07.10.16 Köln // Essigfabrik // Support von Dritte Wahl08.10.16 Weinheim // Cafe Central*28.10.16 Mühlhausen // "Aufmucken gegen Rechts" Festival29.10.16 Lichtenfels // Paunchy Cats04.11.16 Würzburg // Posthalle // Support von WIZO05.11.16 Wiesbaden // Alter Schlachthof // Support von WIZO06.11.16 Saarbrücken // Garage // Support von WIZO17.11.16 Jena // Rosenkeller*18.11.16 Göttingen // Tangente*19.11.16 Leipzig // Teenage Warning Festival / Felsenkeller23.11.16 Strasskirchen // Plutonium // Support von WIZO24.11.16 Ingolstadt // Neun // Support von WIZO01.12.16 Bruneck (IT) // UFO // Support von WIZO02.12.16 Nürnberg // Löwensaal // Support von WIZO03.12.16 Lindau // Club Vaudeville // Support von WIZO08.12.16 Kiel // Schaubude*09.12.16 Hamburg // Hafenklang*17.12.16 Hannover // Kulturzentrum Faust / 60er Jahre Halle*27.12.16 Oberhausen // Punk Im Pott06.01.17 Berlin // BiNuu*14.01.17 Düsseldorf // Stone im Ratinger Hof*20.01.17 Karlsruhe // Alte Hackerei*21.01.17 Marburg // KFZ** = Support: Jared Cares