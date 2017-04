THE DEAD DAISIES in den Charts / Neues Video zu "Join Together"

THE DAED DAISIES haben mit ihrem neuen Album "Make Some Noise" die Charts von 23 Ländern geknackt. Zum Stück "Join Togehter" gibt es ein neues Video.



"Make Some Noise" stieg in den deutschen Albumcharts auf Platz 22 ein, in den Schweizer Chart Platz Zehn und in den österreichischen Albumcharts auf Platz 34.Des Weiteren stürmte die Platte in den UK-Albumcharts auf #35 und in den US-Hard Rock-Albumcharts auf #11. Der Einstieg in den USA Top Hard Music Chart passierte auf #19, in den Swedish Hard Rock Chart auf #15, in den Canadian Hard Music Chart auf #42 und in den USA Billboard Top Current Album Chart auf #93!Damit landete "Make Some Noise" in 23 offiziellen Charts weltweit.Sänger John Corabi kommentiert: “Wir wollen allen Fans und Freunden überall für den UNGLAUBLICHEN Support für die neue Platte ‘Make Some Noise‘ danken! Wir sind in alle diese Charts eingestiegen wegen EUCH, und dafür können wir euch nicht genug danken! Verbreitet die frohe Botschaft weiter, wir sehen uns auf Tour! Ihr seid die Besten, wir lieben euch alle!”Ds Video zu "Join Together":