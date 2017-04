EDEN'S CURSE posten Video zum Song "Sell Your Soul"

EDEN'S CURSE veröffentlichen am 14. Oktober ihr neues Album "Cardinal" via AFM Records. Die Album Details und der Videoclip zum Song "Sell Your Soul" wurden jetzt ins Netz gestellt.

01. Prophets Of Doom02. Sell Your Soul03. The Great Pretender04. Messiah Complex05. Find My Way06. Kingdom Of Solitude07. Utopian Dreams08. This Is Our Moment09. Rome's On Fire10. Unconditional (Feat. Liv Kristine)11. Saints And Sinners12. JerichoBonus Video Clip:Sell Your Soul