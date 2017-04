Ex-UFO Bassist Pete Way nach Herzinfarkt aus Krankenhaus entlassen

Ex-UFO- und WAYSTED-Bassist Pete Way ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, wo er sich nach einem Herzinfarkt Mitte August kardiologischen Untersuchungen unterziehen musste. In einem Statement zeigt sich Way dankbar für die gute Behandlung:



Erst 2014 hatte Pete Way seinen Prostata-Krebs besiegt. Sein Soloalbum "Walking On The Edge" wird voraussichtlich noch dieses Jahr erscheinen.