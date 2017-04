RUNNING WILD: Lyric-Video zum Track "Black Bart" online

RUNNING WILD haben ihr neues Lyric-Video zum Song „Black Bart“ ins Netz gestellt.

Das Album "Rapid Foray", auf dem der Song enthalten ist, gibt es ab dem 26. August via SPV/Steamhammer. Über die Geschichte hinter dem Song sagt Frontmann Rolf Kasparek: "Bartholomew Roberts, genannt "Black Bart", war nicht nur die schillerndste Figur der Pirateriegeschichte, sondern auch die erfolgreichste mit über 200 gekaperten Schiffen."1. Black Skies, Red Flag2. Warmongers3. Stick To Your Guns4. Rapid Foray5. By The Blood In Your Heart6. The Depth Of The Sea – Nautilus (instr.)7. Black Bart8. Hellestrified9. Blood Moon Rising10. Into The West11. Last Of The Mohicans