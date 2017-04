TESTAMENT haben jetzt, nach dem Coverartwork, auch die Tracklist ihres kommenden Albums "Brotherhood Of The Snake" präsentiert. Die neueste Platte der Band wird am 28. Oktober über das Donzdorfer Label Nuclear Blast erscheinen.

01. Brotherhood Of The Snake02. The Pale King03. Stronghold04. Seven Seals05. Born In A Rut06. Centuries Of Suffering07. Neptune's Spear08. Black Jack09. Canna-Business10. The Number Game