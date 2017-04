TONY MACALPINE plant nach überstandener Krebserkrankung Album und Tour

Tony MacAlpine kann nach seiner Darmkrebserkrankung langsam aber sicher wieder zur Normalität zurückkehren. Der Gitarrist plant sogar ab Oktober eine USA-Solo-Tour und will außerdem als Support von Steve Vai bei dessen "Passion And Warfare"-Jubiläumstour auftreten.

In einem Statement sagt MacAlpine:"Es ist eine Weile her, dass ich auf der Bühne war. Jetzt kann ich, wenn es meine Gesundheit und das Timing es erlauben, mit ein bisschen Glück wieder auftreten. Ich fühle mich wieder fast normal. Vielen Dank für die wunderbare Unterstützung."Weiterhin kündigt Tony MacAlpine an, im August und September im Studio neue Arbeiten zu beginnen.