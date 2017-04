SKULL FIST: Coverversion von Tom Petty Song und Tourdaten

SKULL FIST haben eine Coverversion des TOM PETTY-Songs "I Need To Know" veröffentlicht, um die Wartezeit bis zu ihrem nächsten Album zu überbrücken.







Zudem wird sich die Band ab Ende September auf die "Ride The Beach"-Tour durch Europa begeben:



29.09. [NL] Enschede @ Atak

30.09. [DE] Essen @ Turock

01.10. [NL] Leeuwarden @ Neushoorn

02.10. [UK] London @ Underworld

03.10. [DE] Osnabrück @ Bastard Club

04.10. [DE] Hamburg @ Bambi Galore

05.10. [FR] Colmar @ Le Grillen

06.10. [DE] Neunkirchen @ Stummesche Reithalle

07.10. [BE] Vosselaar @ Biebob

08.10. [FR] Paris @ Petit Bain

09.10. [FR] Nantes @ Ferrailleur

11.10. [ES] Madrid @ Penelope

12.10. [PT] Lissabon @ RCA Club

13.10. [ES] Murcia @ Garaje

14.10. [ES] Barcelona @ Salamandra1

16.10. [IT] Brescia @ Circolo Colony

19.10. [DE] Weinheim @ Cafe Central

20.10. [DE] Nürnberg @ Der Kult

21.10. [DE] München @ Backstage

22.10. [AT] Dornbirn @ Schlachthaus

23.10. [CH] Zürich @ Komplex457 Club

24.10. [AT] Wien @ Viper Room

25.10. [CZ] Prag @ Moda Vopice

26.10. [HU] Budapest @ Barba Negra

27.10. [PL] Krakau @ Zascianek

28.10. [PL] Warschau @ Hydrozagodka

29.10. [DE] Leipzig @ Hellraiser

30.10. [DE] Berlin @ Bin Nuu

31.10. [DE] Köln @ MTC Zudem wird sich die Band ab Ende September auf die "Ride The Beach"-Tour durch Europa begeben:29.09. [NL] Enschede @ Atak01.10. [NL] Leeuwarden @ Neushoorn02.10. [UK] London @ Underworld05.10. [FR] Colmar @ Le Grillen07.10. [BE] Vosselaar @ Biebob08.10. [FR] Paris @ Petit Bain09.10. [FR] Nantes @ Ferrailleur11.10. [ES] Madrid @ Penelope12.10. [PT] Lissabon @ RCA Club13.10. [ES] Murcia @ Garaje14.10. [ES] Barcelona @ Salamandra116.10. [IT] Brescia @ Circolo Colony22.10. [AT] Dornbirn @ Schlachthaus23.10. [CH] Zürich @ Komplex457 Club24.10. [AT] Wien @ Viper Room25.10. [CZ] Prag @ Moda Vopice26.10. [HU] Budapest @ Barba Negra27.10. [PL] Krakau @ Zascianek28.10. [PL] Warschau @ Hydrozagodka