Ehemaliger 3 DOORS DOWN Gitarrist Matt Roberts stirbt mit 38 Jahren

Der ehemalige Gitarrist der US-Rockband 3 DOORS DOWN Matt Roberts ist vergangenen Samstag an einer offensichtlich unfreiwilligen Überdosis an Medikamenten verstorben.





Sein Vater Darrell Roberts teilte CNN mit, dass sein Sohn nach den Proben für ein Charity Konzert tot in einem Hotel im US-Bundesstaat Wisconsin aufgefunden wurde. Roberts verließ 3 DOORS DOWN 2012 nach 16 Jahren aus gesundheitlichen Gründen. Der 38jährige litt angeblich immer wieder unter Angstzuständen und hat versucht, diese mit Medikamenten in den Griff zu bekommen. 3 DOORS DOWN Sänger Brad Arnold äußerte sich gestern über die Facebook-Seite der Band zum Verlust ihres Freundes:



