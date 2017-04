Neuzugang für die Christmas Rock Night 2016: FIT FOR A KING aus Texas kommen

Die diesjährige Christmas Rock Night, die vom 09. - 10.12.2016 in Ennepetal stattfindet, vermeldet mit FIT FOR A KING einen weiteren Neuzugang aus dem Hause Solid State Records.



Die Metalcoreler standen mit ihrem 2. Album "Creation / Destruction" bereits 2013 auf der Bühne der CRN. Seither haben sie sich unter die Top 5 der christlichen Metalcore-Acts gespielt. Am 07.10. erscheint ihr 4. Album "Deathgrip" und man darf gespannt sein, ob das Texanische Quartett weiterhin die melodischere Richtung verfolgt, die sie mit ihrem 3. Album "Slave To Nothing" aufgegriffen haben.