JIMMY EAT WORLD stellen neuen Track vor

JIMMY EAT WORLD veröffentlichen mit dem brandneuen Track "Get Right" ein neues Lebenszeichen. Schaut und hört euch hier das Lyric Video zum Song an:







Auf der Bandhomepage



Im September kommt die Truppe außerdem auf eine kleine Club-Tour. Wenn ihr JIMMY EAT WORLD im intimen Rahmen erleben wollt, könnt ihr sie hier besuchen:



12.09. Berlin – Lido

13.09. München – Ampere

