In schöner Regelmäßigkeit stellen OPETH einen neuen Teil ihres Videotagebuchs zum neuen Album "Sorceress" online. Heute gibt es Teil fünf zu sehen, in dem Frontmann Mikael Akerfeldt über seine Gesangsaufnahmen in den legendären Rockfield Studios und seinen Schreibprozess für die Liedtexte spricht.





Viel Spaß:



