Rockspektakel 2016 - Alle Bands und Spielzeiten auf dem Hamburger Rathausmarkt

Vom 2. bis 4. September 2016 findet auf dem Hamburger Rathausmarkt wieder das alljährliche Rockspektakel statt – umsonst und draußen! "Das Bier bezahlt die Bands", darum bitten die Veranstalter darum, keine Getränke mitzubringen, sondern diese an den Bierständen (Bier für 3,- €) zu kaufen, damit es auch in Zukunft ein Rockspektakel mit freiem Eintritt geben kann. Hier alle Bands und Timeslots im Überblick:



Präsentiert von BECK’S & Delta Radio18:00 – 18:40 EVIL RIOT (metal)19:00 – 19:40 DIE HEART (hardcore)20:00 – 20:40 RIVER BECOMES OCEAN (UK) (rock)21:00 – 22:00 VITJA (metalcore)22:30 – 00:00 CALIBAN (metalcore)13:00 – 13:40 CHRIS SIMMONS (akustik)14:00 – 14:40 KARLSON (pop)15:00 – 15:50 LAX DIAMOND (indie/pop)16:20 – 17:20 DREADNUT INC. (reggae/hiphop)17:40 – 18:40 THE TIPS (ska/punk)19:00 – 20:00 ELJOT QUENT (hiphop)20:30 – 22:00 SONDASCHULE (ska/punk)22:30 – 00:00 LE FLY (st.pauli tanzmusik)13:00 – 13:40 DER FLOTTE TOTTE (liedermaching)14:00 – 14:50 RIPE & RUIN (pop)15:10 – 16:10 THE ELECTRIC OVERDRIVE (rock)16:30 – 17:30 STEREOGOLD (rock)17:50 – 18:50 DER WAHNSINN (rock)19:10 – 20:10 PENSEN PALETTI (liedermaching)20:30 – 22:00 DER FALL BÖSE (rock)Alle weiteren Infos findet Ihr auf der Rockspektakel Homepage