SEREMONIA: Erster Song vom neuen Album "Pahuuden Äänet" ist online

Die finnischen Psychedelic-Rocker SEREMONIA stehen mit ihrem nächsten Album in den Startlöchern. "Pahuuden Äänet" - übersetzt etwa "Stimmen des Bösen" - kommt am 30. September raus. Artwork, Tracklist und den ersten Song "Uusi Aamu Sarastaa" gibt es jetzt schon.



Thematisch setzt das Album am Vorgänger "Kristalliarkki" an - setzt allerdings laut Promotext noch einen drauf und zieht die Lyrics in Richtung Weltraum. Generell soll "Pahuuden Äänet" das bislang doomigste Werk der Finnen sein.Die Tracklist:1. Orjat2. Sielun kuolema3. Pahuuden äänet4. Säˆhkoˆlintu5. Ne ovat jo täällä6. Me kutsumme sitaä7. Riivatut8. Kuoleman planeetta9. Riudut ja kuolet10. Uusi aamu sarastaaDas Artwork:Die Band: