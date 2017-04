CROBOT posten neuen Track "Plague Of The Mammoths"

Die aus Pottsville, Pennsylvania stammenden Rocker CROBOT stehen kurz davor, ihr neues Studioalbum »Welcome To Fat City« am 23. September über Nuclear Blast zu veröffentlichen. Nun hat die Band einen neuen Song daraus veröffentlicht.

Hört euch "Plague Of The Mammoths" hier an:»Welcome To Fat City« - Tracklist:01. Welcome To Fat City02. Play It Cool03. Easy Money04. Not For Sale05. Hold On For Dear Life06. Temple In The Sky07. Right Between The Eyes08. Blood On The Snow09. Steal The Show10. Moment Of Truth11. Plague Of The Mammoths