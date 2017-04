NIGHTWISH: News zur Fan-Doku "To Nightwish With Love"

NIGHTWISH-Liebhaber hatten ein aktives Jahr: Seit Oktober 2015 haben über 60 Fans aus 50 Ländern ein Crowdfundingprojekt gefilmt, das zu einer NIGHTWISH-Dokumentation wurde. Innerhalb des letzten Jahres beantworteten Fans Fragen zu ihrer Leidenschaft und ihrem Verhältnis zu der Band und übten wöchentliche Aufgaben vor ihrer Handykamera aus. Mittlerweile ist das Projekt abgeschlossen und hört auf den Titel "To NIGHTWISH with Love".

Jener Film geht nun auf der Webseite des finnischen Sender Yle online. Hunderte Stunden an Material wurden an Yle geschickt, der zu zwei Projekten führte: Winer Sammlung an Webisodes, aber auch dem großen Dokumentarfilm "To NIGHTWISH with Love"."Diese Dokumentation würde ich am liebsten sofort sehen", sagte Tuomas Holopainen, als er erstmals von dem Crowdfundingprojekt hörte. Am 20. August wurde "To NIGHTWISH with Love" offiziell veröffentlicht und lässt sich zusammen mit allen Episoden hier sehen:"Letztendlich haben Fans aus 50 Ländern teilgenommen", sagen die Regisseure des Dokumentarfilms Kaisa Alenius und Harto Hänninen. “Es öffnete uns die Augen und war sehr faszinierend, da man erkennt, wie Menschen aus völlig unterschiedlichen Ländern und sozialen Schichten plötzlich dieselben Vorstellungen von ihrem Leben, ihrer Identität und der Kunst bekommen."Neben dem Dokumentarfilm wird es noch 18 kleine Episoden auf der "To NIGHTWISH with Love"-Website geben, die Fans dabei zeigt, wie sie finnisch lernen oder das Banduniversum und die verschiedenen Sängerinnen diskutieren. Die Musik von NIGHTWISH hat jenen Menschen durch schwere Zeiten ihres Lebens geholfen und Leute miteinander verbunden und so ist Liebe auch das Zentralthema jenes Films.Am kommenden Sonntag, den 28. August, wird den finnischen Symphonic Metal Stars auf dem Sender Yle Teema zusätzlich ein ganzer Abend gewidmet. Zu sehen gibt es hier ein Interview mit Tuomas Holopainen, die Dokumentation selbst und das Yle Live Konzert "NIGHTWISH in Mexico City (2015)". Das Konzert wird außerdem ab Sonntag Nacht auf der "To NIGHTWISH with Love"-Website gestreamt.Die Band veröffentlicht zudem im Herbst ihre neue Doppel-DVD "Vehicle Of Spirit". Das neue Releasedate der beiden Konzerte aus Wembley und Tampere ist nun der 25. November!